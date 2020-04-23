شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركى بين مصر والسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والموقعة في القاهرة بتاريخ 19 مارس 2015. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 3,659

تعافي 935

وفيات 276

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