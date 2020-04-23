شكرا لقرائتكم خبر عن السفينة الموبوءة عبرت قناة السويس وسط خطة محكمة من الدولة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن عبور سفينة إيطالية بها مصابون بفيروس كورونا قناة السويس، قائلا فى كلمته أمس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى، شرق قناة السويس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن السفينة كانت تحمل 65 مصابا بفيروس كورونا وجاءت لتعبر قناة السويس.
لمعرفة باقى المعلومات عن هذه السفينة و المدة التي استغرقتها في عبور القناة والخطة التي تعاملت بها مصر مع هذه السفينة شاهد الفيديو التالى .
كانت هذه تفاصيل خبر السفينة الموبوءة عبرت قناة السويس وسط خطة محكمة من الدولة.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.