شكرا لقرائتكم خبر عن السفينة الموبوءة عبرت قناة السويس وسط خطة محكمة من الدولة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن عبور سفينة إيطالية بها مصابون بفيروس كورونا قناة السويس، قائلا فى كلمته أمس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى، شرق قناة السويس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن السفينة كانت تحمل 65 مصابا بفيروس كورونا وجاءت لتعبر قناة السويس.

لمعرفة باقى المعلومات عن هذه السفينة و المدة التي استغرقتها في عبور القناة والخطة التي تعاملت بها مصر مع هذه السفينة شاهد الفيديو التالى .

Advertisements