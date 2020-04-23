شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة وإعلان مواعيد حظر التجوال فى رمضان بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة عبر الفيديو كونفرانس ، لمتابعة عدد من الملفات واعلان مواعيد حظر التجوال فى رمضان .

وكانت الحكومة قد أعلنت أن اللجنة المُشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المُخصصة للعمالة غير المُنتظمة المُتضررة من تداعيات فيروس كورونا، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر.

وقررت اللجنة أن تكون بداية الصرف للمرحلة الثانية اعتباراً من 26 أبريل 2020 وحتى 10 مايو 2020، بكافة مكاتب البريد المصري وفروع البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى.

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وتم التأكيد على اتباع الإجراءات نفسها التي تم تطبيقها في المرحلة الأولى، بحيث يتوجه المواطن المستحق لمنافذ صرفالمنحة بعد إفادته برسالة نصية على هاتفه، والتي توضح الموعد والمكان المُحدد الذي سيتم الصرف منه، بالإضافة إلىاستلام الكارت الذكي، على أن يكون معه بطاقة الرقم القومي، والرسالة المُرسلة له.

وأوضحت اللجنة أن مواعيد العمل في فروع صرف المنحة للمستحقين ستبدأ من الساعة 9 صباحاً، وحتى 4 عصراً خلالشهر رمضان الكريم، وسيتم التنسيق مع وزير التنمية المحلية بشأن مشاركة المحافظين ومسئولي المحليات في تنظيمهذا العمل بذات الفعالية والجهود التي تمت في المرحلة الأولى، والتي أشاد بها الجميع