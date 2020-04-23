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الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالموافقة على ملحق الاتفاق مع الوكالة الفرنسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الملحق للاتفاق الإطارى (المؤرخ فى 19 إبريل 2006) بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى، والمُوقع فى القاهرة بتاريخ 23 / 11 / 2019.

 

وتضمنت الاتفاقية أن يرفق الملحق بالاتفاق الإطارى ويعد جزءًا لا يتجزأ منه، ومن أهم أهدافها استمرار التعاون المثمر بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.

 

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وكان مجلس النواب قد وافق على القرار.

 

 

 

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