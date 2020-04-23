قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والشعب المصري العظيم بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء العزيزة. وأضافت الهيئة في بيان اليوم الخميس "ندعو المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها الباسل من كل سوء وأن يديم على مصرنا الأعياد والانتصارات وأن تعبر مصر من نجاح إلى نجاح في مواجهة كل الصعاب التي يمر بها العالم محققين الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية". صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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