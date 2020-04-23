أخبار مصر | برلماني: خطاب الرئيس من قلب أب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر برلماني: خطاب الرئيس من قلب أب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن البدرى ضيف، عضو مجلس النواب، جهود الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق مشروعات قومية ضخمة وخاصة شرق القناة وسط كافة التحديات التي تواجه البلاد، لا سّيما جائحة كورونا التي تضرب العالم أجمع.

وقال النائب فى بيان اليوم الخميس، أن ماتشهده البلاد من إنجازات ومشروعات بأيادى مصرية بمثابة إعجاز فريد يسجل في التاريخ الحافل للقيادة السياسية، ويؤكد صدق رؤية الرئيس بأنه بالعلم والإرادة تحقق الأحلام ونجتاز الصعاب.