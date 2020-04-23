أخبار مصر | برلماني: خطاب الرئيس من قلب أب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر برلماني: خطاب الرئيس من قلب أب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ثمن البدرى ضيف، عضو مجلس النواب، جهود الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق مشروعات قومية ضخمة وخاصة شرق القناة وسط كافة التحديات التي تواجه البلاد، لا سّيما جائحة كورونا التي تضرب العالم أجمع.
وقال النائب فى بيان اليوم الخميس، أن ماتشهده البلاد من إنجازات ومشروعات بأيادى مصرية بمثابة إعجاز فريد يسجل في التاريخ الحافل للقيادة السياسية، ويؤكد صدق رؤية الرئيس بأنه بالعلم والإرادة تحقق الأحلام ونجتاز الصعاب.
وأشار النائب، إلي أن الرئاسة ومؤسسات الدولة تولى اهتماما بالتنمية في كافة ربوع مصر وخاصة سيناء صاحبة الأولوية لاعتبارات استراتيجية وأمنية واقتصادية، وشهادة للتاريخ أن الرئيس السيسي أول رئيسًا يولي اهتمام بالغ بأرض الفيروز وأهلها، وربط انتهاء مسار التنمية بذكرى ثورة يونيو لتكون انتصارًا جديدا على أرضنا الطاهرة.
وأكد "البدرى"، أن رسائل الرئيس للشعب جاءت من قلب الأب قبل القائد أولها حنوه على الفتيات المصطفات وطلبه راحتهم لحين افتتاح المشروعات، وخطاب الإشادة بالقوات المسلحة والشرطة والطواقم الطبية الذي بمثابة دافع للمزيد من العطاء.
كما أشاد بخطاب الرئيس المطمئن للجميع حيال الأزمة الراهنة للفيروس من حيث التعامل معها باسلوب جاد وعلمى، مع ضرورة التزام المواطنين الكامل بالإجراءات التي تتخذها الدولة، ولم يغفل أبناء مصر العالقين بقوله ''مش هنسيبكم حتى لو كانت ظروفنا صعبة".
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن رسائل الرئيس لكافة رجال الأعمال بدورهم في التنمية، والمكاشفة بأنه سبق ووجه دعوات للمشاركة في مشروع بركة غليون والصوب الزراعية ولم يأتي أحد، مما يثير علامات التعجب؟!
وناشد البدرى ضيف عضو مجلس النواب، جموع المصريين أن يحسنوا استغلال الفرصة الذهبية في وجود قيادة سياسية وطنية ورشيدة، وإن جميع التغيرات المحيطة تخدم بلادنا والمنطقة علينا استخدام تلك المعطيات جيدا لخلق ثروات جديدة تفيد المواطنين والوطن.
وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.