أخبار مصر | طقس اليوم.. تحذيرات ونصائح من الأرصاد إلى المواطنين

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 23 إبريل 2020، علي مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة غربًا، والرياح معتدلة.

يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

يذكر أن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، قال إن درجة الحرارة ستصل لـ30 درجة اليوم الخميس، ويوم الجمعة سيصل لـ36 درجة، وستكون هناك فرصة للعاصفة على الأماكن المكشوفة مع فرص لسقوط الأمطار بشكل حفيف.

وتابع"عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذع على القناة "الأولى"، أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون ليوم واحد وستنخفض درجة الحرارة يوم السبت المقبل من 36 درجة لـ25 درجة.

وأضاف: "هو يوم واحد اللي هترتفع فيه درجة الحرارة، ودرجة الحرارة ليلًا يوم السبت هتكون شديد البرودة، خلي بالكم ما تخففوش الملابس دلوقتي".

ومن جانبه قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن البلاد تتعرض لكتلة هوائية حارة منذ الثلاثاء، حيث تشهد درجة الحرارة ارتفاعا، فضلا عن وجود رياح مثيرة للأتربة.

وأشار "شاهين"، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن درجة الحرارة المرتفعة ستنكسر الخميس، وستسجل الحرارة 30 درجة، ولكن ستعاود للارتفاع يوم الجمعة والموافق أول أيام شهر رمضان حيث ستتراواح ما بين 34 إلى 36 درجة، مناشدا الصائمين تأخير السحور وتناول الزبادي.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن حالة الطقس ستتحسن يوم السبت، وستنخفض درجة الحرارة 10 درجات، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة جدا، وغير مؤثرة.

