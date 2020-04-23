شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، الخميس، 11 رحلة طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج، مع إخضاع جميع الركاب على جميع الرحلات للحجر الصحي في عدد من الفنادق والقري السياحية بمرسي علم لمدة 14 يوما، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجهزت وزارة الصحة عدة فرق طبىة مدربة لمتابعة الحالة الصحية للمصريين العائدين في المطار والفندق المخصص للحجر الصحي، للقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا، تحت إشراف طبي كامل.

وتشمل التعليمات الخاصة بالإقامة تسكين كل فرد في غرفة منفردة، وعدم السماح بالخروج من الغرفة طول مدة الحجر إلا نصف ساعة كل يوم للتمشية ومنع النزول للشاطئ أو حمام السباحة والقيامة بتنظيف الغرفة بشكل شخصي وعدم التعامل مع طاقم الخدمة إلا من خلال ترابيزة أمام باب الغرفة يتم وضع الطعام عليها مع تناول 3 وجبات يوميا والإقامة مجانا.

وحصلت «المصري اليوم» على بيان بالرحلات التي ستصل مطار مرسي علم، الخميس، وهي: القاهرة- واشنطن وتقلع الساعة 11 صباحا، القاهرة- الدار البيضاء وتقلع الساعة 8.05 صباحا، القاهرة- امستردام وتقلع الساعة 9.50 صباحا، القاهرة- موسكو وتقلع الساعة 10.40 صباحا، القاهرة- البحرين وتقلع الساعة 14 ظهرا، القاهرة- بومباي وتقلع الساعة 16.45 مساء، القاهرة- جوانزو بالصين وتقلع الساعة 23.20 مساء.

وهناك رحلات أخرى تنظمها شركة ايركايرو، الخميس، وهي: القاهرة- فرانكفورت وتقلع الساعة 12 ظهرا، القاهرة- المالديف وتقلع الساعة 9.30 صباحا، القاهرة- الجزائر وتقلع الساعة 9.30 صباحا، القاهرة- برشلونة وتقلع الساعة 9.30 صباحا.

Advertisements