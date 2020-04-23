شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 23 أبريل 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُعلن مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها مع دخول شهر رمضان المعظم، في إطار مجابهة فيروس «كورونا» المستجد.

تسير شركة «مصر للطيران» وشركة «إير كايرو» رحلات استثنائية، ضمن خطة الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج إثر غلق المطارات المصرية ضمن جهود الحكومة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، ومن المقرر أن تسير «مصر للطيران» رحلات من مطار القاهرة الدولي إلى واشنطن والدار البيضاء وأمستردام وموسكو والمنامة وبومباي وجوانزو، فيما تسير «إير كايرو» رحلات إلى فرانكفورت والمالديف والجزائر وبرشلونة، وتعود جميع الرحلات إلى مطار مرسى علم، حيث سيخضع الركاب للعزل الطبي لمدة 14 يومًا للتأكد من خلوهم من الفيروس.

يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة عبر الفيديو، لمناقشة سبل إرساء قواعد انتعاش اقتصادي قوي للدول الأعضاء في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، ومن المنتظر أن يتقدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز باقتراح لتأسيس صندوق طوارئ أوروبي بقيمة 1500 مليار يورو تُقَسَّم على الدول الأكثر تضررًا من الفيروس في صورة مساعدات أو قروض مُيَسَّرة لمدة 20 عامًا.

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، اجتماعًا عن بُعد، لمناقشة دور المدن والمنتخبين في استدامة الثقافة خلال أزمة فيروس «كورونا» المستجد، بمشاركة مجموعة من المنتخبين المحليين لتبادل التجارب الناجحة واستشراف الخطط والاستراتيجيات.

يعقد مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا بالبرلمان) جلسة علنية، لمناقشة والتصويت على مشروع قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، ومشروع القانون المُعَدَّل لقانون العقوبات.

يقوم صندوق «تحيا مصر»، بالتعاون مع «جمعية الأورمان»، بتسليم 60 أسرة منازلها في قريتي نجع الرماش والسويس بمركز قفط بمحافظة قنا، وذلك بعد إعادة إعمارها وتطويرها.

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تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية بقطع المياه عن مراكز تمي الأمديد وبني عبيد ودكرنس والمنصورة، من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، وذلك لزوم صيانة الوحدة رقم 2 بالمأخذ الجديد بمحطة مياه ميت فارس.