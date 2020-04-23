شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل اليوم 9 رحلات استثنائية تقل مواطنين عالقين بعدة دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مطار مرسي علم الدولي، اليوم الخميس، لاستقبال 9 رحلات طيران استثنائية،قادمة من دول مختلفة تقل علي متنها عدد من المصريين العالقين بهذه الدول، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعودة المصريين العالقين بالخارج .

وحسب جدول الرحلات الاستثنائية التي أعلنت عنه الشركة الوطنية مصر للطيران، من المقرر أن تصل اليوم رحلة قادمة من واشنطن، وأخري من الدار البيضاء، علاوة على رحلات من أمستردام، وموسكو، والبحرين، وبومباي، وحوانزو .

وكذلك من المقرر أن تصل 3 رحلات أخرى قادمة من مطارات جزر المالديف ، والجزائر، وبرشلونة، حيث تصل تلك الرحلات لمطار مرسي علم، لنقل العالقين فور الوصول عقب الإجراءات الصحية المتبعة لمحل إقامتهم داخل الفنادق المختلفة بمرسي علم كحجر صحي لمدة 14 يوماً.

وكانت قد وصلت مساء أمس لمطار مرسى علم الدولى، إحدى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، كرحلةً استثنائية قادمة من العاصمة السعودية الرياض، تقل على متنها 295 مصريا عالقا هناك فى ظل تعليق رحلات الطيران من المطارات بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وتعد الرحلة هى الثانية ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة، حيث وصلت أمس أولى الرحلات القادمة من مطار بيروت وعلى متنها 72 راكبا عالقين فى لبنان، ومن المنتظر أن يتم تسيير 22 رحلة لعودة العالقين المصرين فى عدة دول أجنبية وعربية وأفريقية.

وكانت أعلت وزارة الطيران المدنى، عن تسيرها نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، حتى نهاية ابريل بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد.