شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة: حملات يومية على سوق البلح ومصادرة بضائع المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن أجهزة حى الساحل تشن حملات يومية على سوق البلح بالساحل ويتم رفع الباعة، مع البقاء على فتح المحال فقط والتى يعمل أغلبها فى تجارة الياميش والتمور.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن هذه الحملات تأتى تنفيذا لقرار إلغاء ومنع الأسواق الأسبوعية بناء على قرار محافظ القاهرة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ومنع التجمعات، مشيرا إلى أنه يتم توزيع ما يتم مصادرته من بضائع على الجمعيات الأهلية ودور الأيتام .

وأشار فوزى إلى أن أجهزة المحافظة أزالت سوق الساحل للبلح والياميش، المقام بكورنيش النيل بحى الساحل، وذلك فى إطار خطط المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتنفيذا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

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وقاد الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، يرافقه أشرف محمد سيد، رئيس حى الساحل، والمهندس نبيل مهدى، مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الشمالية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وقسم شرطة الساحل، حملة مكبرة بشارع عبد القادر طه المتفرع من شارع كورنيش النيل بحى الساحل، استهدفت رفع كافة الانشغالات المخالفة للقانون "سوق الساحل"، وذلك ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى سياق أخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.