الارشيف / أخبار مصر

الرى تهدى محافظة الوادى الجديد 100 صندوق قمامة مصنعة بالورش التابعة لها..صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تهدى محافظة الوادى الجديد 100 صندوق قمامة مصنعة بالورش التابعة لها..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية التابعة لوزارة الموارد المائية والرى محافظة الوادى الحديد 100 صندوق قمامة مصنعه بالورش المركزية التابعة للإدارة بالجهود الذاتية وبخامات كان يتم تكهينها وبيعها فى لوطات بأقل الاسعار ، وذلك إطار الظروف الراهنة و تعليمات الوزارة لمجابهة المستجد، والحفاظ على نظافة البيئة.

وشددت وزارة الموارد المائية والرى على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي ، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية ، فضلاً عن رفع أقصى درجات الجاهزية لموسم الصيف .

وتواصل الوزارة كافة أنشطتها بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي ، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية ، تنفيذا للتعليمات الصادرة بالقرار رقم 719 لسنة 2020 من رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان رفعت استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

يذكر أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حيث تم تخفيض كثافة القوي البشرية علي اختلاف مستوياتها بكل من دواوين الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة بالمحافظات لأقل من 20%.

2D7BE5C5-A060-438E-8FDE-CAAEF228B2D5

 

 

6B2A9336-956B-4A2D-9CF4-7752DFDE0A62

 

 

Advertisements
7E4437CD-9025-429F-9470-9F38E2A51A7A

 

 

9F568A6E-BAF0-4320-978A-9B8E494696F1

 

 

28C63FA1-B44A-4242-9A71-3A7149804275

 

 

CE29CF50-3B8B-480F-84F0-E2414F12CAB3

 

 

FD59E639-03FA-4728-A674-E9D1C7650031

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرى تهدى محافظة الوادى الجديد 100 صندوق قمامة مصنعة بالورش التابعة لها..صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا