شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تهدى محافظة الوادى الجديد 100 صندوق قمامة مصنعة بالورش التابعة لها..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية التابعة لوزارة الموارد المائية والرى محافظة الوادى الحديد 100 صندوق قمامة مصنعه بالورش المركزية التابعة للإدارة بالجهود الذاتية وبخامات كان يتم تكهينها وبيعها فى لوطات بأقل الاسعار ، وذلك إطار الظروف الراهنة و تعليمات الوزارة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على نظافة البيئة.

وشددت وزارة الموارد المائية والرى على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي ، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية ، فضلاً عن رفع أقصى درجات الجاهزية لموسم الصيف .

وتواصل الوزارة كافة أنشطتها بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي ، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية ، تنفيذا للتعليمات الصادرة بالقرار رقم 719 لسنة 2020 من رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان رفعت استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

يذكر أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حيث تم تخفيض كثافة القوي البشرية علي اختلاف مستوياتها بكل من دواوين الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة بالمحافظات لأقل من 20%.

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