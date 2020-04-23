شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شروط للحصول على قرض 10 آلاف جنيه من صندوق زمالة المعلمين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجلس إدارة صندوق الزمالة لنقابة المعلمين 3 شروط أو حالات يتم منح عضو صندوق الزمالة، بناء عليها، قرض بقيمة 10 آلاف جنيه، لدعم أعضاء النقابة الذين لأعضائه الذين يمرون بظروف طارئة.

ويستعرض "الخليج 365، تلك الحالات التى يتم صرف القرض لها:

1- من له أكثر من ابن في الصف الثالث الثانوي العام والجامعات المصرية.

2- من تعرض لكارثة من الكوارث كالحرائق الكبيرة أو تهدم المنازل أو السيول على أن تكون مصحوبة بمحضر شرطة.

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3- الحصول على اعتماد وموافقة اللجنة النقابية والنقابة الفرعية التابع لها الزميل للطلب المقدم منه.

وكان خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، قال إن مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية (صندوق الزمالة)، وافق على صرف قرض استثنائى بقيمة 10 آلاف جنيه لأعضائه الذين يمرون بظروف طارئة، مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الزناتى، أن ذلك القرار جاء إيماناً من مجلس إدارة الصندوق بضرورة العمل على خدمة اعضائه من المعلمين وأسرهم الذين يواجهون ظروفاً طارئة خلال تلك الفترة، مؤكداُ أن ذلك القرض استثنائياً بخلاف الـ 15 ألف جنيه قيمة قرض الزواج الذى يوفره الصندوق لأعضائه.

من ناحية أخرى، كان خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، أعلن إطلاق النقابة خدمة واتس أب على رقم" 01551719502 " لتلقى شكاوى معلمى المدارس الخاصة، بعد أن تزايدت حالات استغناء بعض أصحاب هذه المدارس عن عدد من معلميها، أو منحهم إجازات إجبارية حتى شهر سبتمبر المقبل بدون أجر.