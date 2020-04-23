شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: جار الانتهاء من المجاورة السكنية للمصريين والأجانب بمشروع الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارى الانتهاء من إنشاء المجاورة السكنية للمصريين والأجانب بمشروع المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء، موكداً أنه تم الانتهاء من إنشاء سور شبكى يحيط بالمحطة النووية فقط داخل الموقع بخلاف السور الخرسانى، والتى ستضم المفاعلات النووية والتوربينات وغيرها من المعدات.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم الحصول على تقيم الأثر البيئى وإذن قبول الموقع علاوة على تقرير التحليل للأمان المبدئى وجارى استكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على إذن الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وأضاف حمزة، أن هيئة المحطات النووية بدأت بالتنسيق مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى إجراءات استخراج التصاريح اللازمة لبدأ الإنشاء، لافتا إلى أنه سيتم أيضا استخراج تصاريح الحفر وغيرها من التصاريح المطلوبة لبدء إنشاء المحطة.

وأوضح حمزة، أنه سيتم تنفيذ المفاعلات الـ4 بالمحطة النووية بالضبعة من نوع مفاعلاتVVER 1200 من الجيل 3+ وهي مجهزة بأحدث أنظمة السلامة، وأنه تم إضافة معاير سلامة إضافية بحيث لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة فيمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 متر فى الثانية، وتمتاز هذه النوعية من المفاعلات النووية أيضًا بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة به، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام التحكم الآلى الحديث.