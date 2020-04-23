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الحكومة تعلن اليوم إجراءات مواجهة كورونا فى رمضان وموقف حظر التجوال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن الحكومة المصرية اليوم الخميس عقب اجتماعها الأسبوعى برئاسة  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التى سيتم تطبيقها فى  شهر رمضان المعظم، ومده حظر التجوال.

 

وكان رئيس الوزراء قد أكد أننا فى هذه المرحلة يجب أن نأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية.

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ومن بين السيناريوهات التى تضعها الحكومة فى ظل اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا  وفى الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، هو تخفيف حظر التجوال ليبدأ فى التاسعة أو العاشرة مساءا مع تخفيف الإجراءات فيما يتعلق بيومى الجمعة والسبت.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قد أعلن مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مسبقا.

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