شكرا لقرائتكم خبر عن طقس أول يوم رمضان.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، غدا الجمعة ، وهو أول يوم رمضان فلكيا، حيث تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة هذا اليوم لتصل لـ 36 درجة بالقاهرة.

وينشر"الخليج 365" درجات الحرارة المتوقعة الجمعة المقبلة، أول يوم رمضان، وذلك كما يلى:

- القاهرة الكبرى العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة

- الوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 17 درجة

- السواحل الشمالية الغربية العظمى 32 والصغرى 16 درجة

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- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 17

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة

- شمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد الجمعة أول يوم رمضان، ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وطقس غير مستقر، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ويشهد الوجه البحرى طقس حار نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، وأمطتا خفيفة على مناطق متفرقة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، وتؤدى لاضطراب الملاحة على خليج السويس، وفى شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثير للرمال والأتربة.