خلال ساعات.. الحكومة تجتمع وتعلن مواعيد الحظر الجديدة في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تجتمع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الساعات القليلة القادمة، لمناقشة القرار النهائي حول مواعيد حظر التجوال خلال شهر رمضان، الذي يبدأ غدا.

وستعلن الحكومة القرار بعد العرض على مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم.

كانت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا اجتمعت مساء أمس برئاسة مدبولي لمناقشة تداعيات وباء كورونا، وتحديد ما يجب إتباعه خلال الفترة المقبلة. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش الإجراءات التي سيتم تطبيقها مع دخول شهر رمضان المعظم، وسيتم الإعلان عنها غداً بعد عرضها على مجلس الوزراء.

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وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في إتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت ذاته استمرار عجلة الإنتاج.

في سياق متصل، تضاربت تصريحات الإعلاميين أحمد موسى، ووائل الإبراشي حول ما وصل إلى كل منهما من معلومات حول موعد الحظر.

وفي حين توقع موسى، في برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد" أمس، تقديم موعد الحظر ليبدأ قبل أو مع موعد الإفطار إما في الساعة السادسة أو السابعة، قال الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن لديه معلومات بأن الحكومة تدرس إما تثبيت موعد الحظر كما هو في الثامنة مساء، أو تأجيله للعاشرة مساء.

كانت الحكومة أعلنت في الثامن من إبريل الحالي مد حظر التجول لمدة 15 يوما مع تعديل مواعيده ليبدأ من الساعة الثامنة مساء لمدة أسبوعين آخرين، على أن تنتهي فترة الحظر الجديدة غدا الخميس.