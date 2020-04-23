شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا من أسوأ 15 دولة فى حرية الصحافة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة زمان التركية، إن منظمة مراسلون بلا حدود نشرت نتائج مؤشر حرية الصحافة لعام 2020، والذى كشف المؤشر عن احتلال تركيا المرتبة 154 من بين 180 دولة في حين تصدرت كل من النرويج وفنلندا والدنمارك والسويد وهولندا المؤشر.
وجاءت كل من بيلاروسيا وبروناي في المرتبتين السابقتين لتركيا في حين جاءت كل من رواندا وأوزباكستان في المرتبتين التاليتين لتركيا.
وأشار التقرير إلى إسكات السلطات في تركيا العشرات من المؤسسات الصحفية خلال السنوات الأخيرة وأنها تضم أكبر عدد من الصحفيين المعتقلين من بين الدول الواردة في التقرير مفيدا أن تزايد الرقابة المفروضة على شبكة الإنترنت أمر مقلق.
هذا وجاءت الصين في المرتبة 177، بينما كانت المرتبة الأخيرة من نصيب كوريا الشمالية.
وكانت نقابة الصحافيين في تركيا (TGC) قالت بمناسبة يوم الصحافيين المقتولين، في 6 إبريل إن “الصحافة في بلادنا تمر باختبار أكثر صعوبة من أي وقت مضى”.
وصدرت انتقادات من سياسيين ونواب في تركيا لحزمة الإصلاح القضائي الجديدة بسبب استثنائها من “العفو العام” السجناء السياسيين والصحفيين سجناء الرأي ممن توجه لهم في العادة تهمة “الإرهاب”.
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