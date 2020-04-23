شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تواصل ردم البرك ومكافحة ناقلات الأمراض في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة في مديرية الصحة بشمال سيناء ردم البرك والمستنقعات ومكافحة ناقلات الأمراض للقضاء على العدوى ومنع انتقال الأمراض المعدية طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة.

وقال فتحى عثمان، مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحى في مديرية الصحة، إن الإدارة قامت اليوم من خلال فريقى مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش بردم البرك وأماكن تجمع المياه والذباب وتوالد الحشرات في حى الشرابجة بالمساعيد غرب مدينة العريش، إلى جانب الرش بمبيدات مكافحة يرقات البعوض لمنع تكاثر وتوالد الحشرات الضارة ولمنع انتقال العدوى.

وأشار إلى أن عملية مكافحة ناقلات الأمراض مستمرة في مختلف مناطق المحافظة لردم البرك وأماكن تجمع المياه والحشرات ورشها بالمبيدات، وذلك إلى جانب المشاركة في حملات مواجهة فيروس كورونا منعا لانتقال العدوى أو أي أمراض معدية.