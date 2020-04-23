شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن القومي الأمريكي يشكر السيسي والمصريين على المساعدات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه مجلس الأمن القومى الأمريكى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى للإمدادات الطبية التي قدمتها مصر للولايات المتحدة للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المجلس، في بيان نشرته السفارة الأمريكية بالقاهرة، الأربعاء عبر «تويتر»، أن الولايات المتحدة تعرب عن امتنانها الخالص للرئيس السيسى والشعب المصري على توفير معدات الوقاية الشخصية والإمدادات الطبية بسخاء للشعب الأمريكي، وأوضح أنه بالإضافة إلى العديد من القضايا المهمة الأخرى، فإن الولايات المتحدة «تعمل بشكل وثيق مع شركائها المصريين لهزيمة كورونا».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بإرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة لمواجهة فيروس «كورونا»، في إطار الدعم والتعاون مع الدول الصديقة، والعلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين.

وتسهم هذه المساعدات في تخفيف العبء في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية لمجابهة سرعة تفشي فيروس «كورونا» وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات.

تأتي تلك المساعدات استمرارا للدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم.

Advertisements