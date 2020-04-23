شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 25 حالة تعد على أملاك الدولة في الغربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت محافظة الغربية، الأربعاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بمراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن إزالة 25 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة.
وأوضحت المحافظة، في بيان، أنه تمت إزالة 12 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 19 قيراطًا و5 أسهم بمراكز طنطا والمحلة الكبرى وسمنود، كما تمت إزالة 13 مخالفة بناء على مساحة 1753 مترًا مربعًا في حي ثانٍ طنطا ومراكز المحلة الكبرى والسنطة وقطور.
وأكد المحافظ الدكتور طارق رحمي أنه لا تهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، والتصدي بكل حسم لأية مخالفات وإزالتها في المهد، مشددًا على استمرار حملات الإزالة على مدار اليوم بالتنسيق مع مديرية الأمن، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء، والتصدي بكل حزم للمخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.
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