شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة استاد القاهرة لحث المواطنين على البقاء في المنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أضاءت وزارة الشباب والرياضة، مساء الأربعاء، بوابات استاد القاهرة الدولي واللوحات الإلكترونية للاستاد، بحضور وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، تحت شعار «ابقى في المنزل واحمي حياتك» (Save Live & Stay Home)، وذلك لحث المواطنين على البقاء في المنازل والالتزام بالإجراءات الاحترازية في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن حملة «Save Live & Stay Home»- التي نفذتها إدارة السياحة الرياضية بالوزارة- تأتي كرسالة توجهها وزارة الشباب والرياضة إلى جميع المصريين، لحثهم على البقاء في المنازل آمنين والحفاظ على سلامتهم وحياتهم، والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار الوزير إلى أنه قد تم إطلاق مبادرة «ابقى في المنزل واحمي حياتك» لممارسة الرياضة، حيث تستهدف تحفيز المواطنين على ممارسة الرياضة بصورة ذاتية لرفع معدلات اللياقة البدنية والتي تساهم في تعزيز جهاز المناعة لديهم، في ضوء الظروف الحالية كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كرونا المستجد.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص شكره وتقديره للأطقم الطبية على الدور العظيم المبذول في محاربة فيروس كورونا على مستوى العالم، ومجهوداتهم الحثيثة في علاج المرضى والمصابين، مشيرًا إلى تضامن الجميع مع الأطباء والممرضين وكافة العاملين في المجال الصحي من أجل مواجهة تلك الأزمة والقضاء عليها.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد وجهت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال منع التجمعات وغلق المنشآت الشبابية والرياضية وتعليق الأنشطة بها لحين الانتهاء من تلك الأزمة، بالإضافة إلى تشجيع الرياضيين وعدد من المؤسسات على المبادرات المجتمعية الخدمية لدعم ومساندة الفئات الأكثر تضررًا من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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