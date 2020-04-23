شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات: استثمرنا 600 مليار جنيه في تنمية سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الهدف من إنشاء الطرق الجديدة في سيناء بإجمالى تكلفة تصل 300 مليار جنيه، ضمن 600 مليار جنيه لتنمية سيناء ككل، يأتى بهدف تحقيق الأمن القومى المصرى وحتى تستوعب جزءاً من سكان الدلتا والصعيد.

وأشار الرئيس، الأربعاء، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في سيناء، إلى مقال «نيوتن» في جريدة «المصرى اليوم» حول تنمية سيناء، بقوله: «كل الكلام مقدر، وكنت أتمنى اللى يرد ميتكلمش عن وجود أهداف أو ترتيبات في الكلام المطروح.. ومحدش يقول ليه أهداف أو غيره، كنت أتمنى اللى يرد على حاجة يكون على علم بما نفعله نحن منذ 6 سنوات، وأن يقول ماذا فعلنا نحن لسيناء».

ونبه: «زمايلنا في الإعلام لو كانوا عايزين يردوا على أي حد بيتكلم في موضوع زى كده، يقولوا تعالى.. مين ده اللى يدفع 600 مليار جنيه حتى الآن عشان يعمل بنية أساسية، وما هي العوائد بتاعتها، عوائدها أمن قومى، والأمن القومى لا يقدر بمال».

الرئيس السيسى خلال افتتاح عدد من مشروعات تنمية سيناء

ولفت: «بقول كده علشان كنت أتمنى من زمايلنا اللى اتكلموا عن التنمية في سيناء، الكل هاجم كده، وقالوا ده شغل ترتيب، لا.. لا، البيانات دى متاحة، وعلى موقع الرئاسة فيه كل كلمة بتتقال هنا دلوقتى، ادخل واتكلم ورد واعمل سياق فكرى اقتصادى اجتماعى إنسانى، وتقولوا للناس اللى عايز يتكلم على سيناء ويفكر فيها إحنا بنعرض عليك اللى إحنا عملناه، لو عندك زيادة تقدر تقول لى الموارد هتجيبها منين، أنا هبقى سعيد وأسمع منك وأستفيد».

أضاف: «قلنا اللى يتكلم عن سيناء يشير إلى إن في رقم للدولة، والهيئة الهندسية تنفذ مشروعات بالتنسيق مع الشركات المدنية بما قيمته 300 مليار جنيه، وسيناء 60 ألف كيلومتر مربع، أقول هذا لأن كان حصل نقاش الأيام اللى فاتت وأنا مش عايز أتكلم فيه أوى».

وتابع: «إحنا صرفنا أرقام هائلة، والأرقام دى لما نتكلم على سيناء كأرض مساحتها تقريبا 5% من مساحة مصر، أقصد أقول هل في حد، مع كل احترامى وتقديرى لرجال الأعمال والمستثمرين، مستعد يعمل طريق زى طريق شرم الشيخ أو طريق طابا أو حتى الأنفاق».

وأوضح: «النفق يتكلف مليارات كتير، وجدوى الاقتصاد بتاعته، لو اتعمل محطة رسوم على أي طريق من دول لا يمكن تجيب حتى تكلفة صيانته، لكن الكلام ده بيتعمل في إطار إننا عايزين نعمّر سيناء، وإنها تجتذب جزءا من سكان الدلتا والصعيد بعد تعميرها.. والدولة آخر السنة دى هتكون خلصت كل المخطط، يعنى كل الرقم ده اتسدد واتعمل، أقول الكلام ده برضو للمصريين، إحنا منتبهين قوى للمسؤوليات اللى ربنا حطها في رقبتنا».

وخاطب الرئيس رجال الأعمال بقوله: «أتمنى رجال الأعمال يكونوا موجودين، في مناطق للزراعة ومناطق للاستزراع السمكى ومناطق محاجر ورخام، وحاجات كتير سوف تطرح، مش بقول لهم تعالوا اعملوها، ولكن تعالوا شاركوا معانا فيها، هي اتعملت الحمد لله».

أضاف الرئيس: «لو أنتوا (رجال الأعمال) عايزين تقولوا إنكم مهتمين بتعمير سيناء، أنا مش بقول لك تعالى اعمل مشروع ونفذه، أنا بقول لك المشروع خلص تعالى شارك في إدارته، والعوائد اللى جاية منه، أنا خلصته ومستعد أخلص أد كده بفضل الله تعالى 100 مرة».

Advertisements

وتطرق الرئيس إلى مشروع البيت البدوى في سيناء، بقوله: «أقول لكل المصريين اللى بيسمعونى مشروع البيت البدوى تكلفته تقريبا 6 مليارات جنيه، لو حسبنا بالراحة عدد المستفيدين بنتكلم تقريبا في ألفين، بيت لكل أسرة يتكلف 3 ملايين جنيه، قولوا لى مين يعمل كده؟ هناخد كام؟ نص المبلغ ده؟».

وأضاف الرئيس: «الكيان الصغير ده، مكون من 5 أفدنة (مشروع البيت البدوى)، وبقول كده عشان ده مهم علشان تعرف لما تيجى تعمل تنمية حقيقية في سيناء ده كلام محتاج أرقام هائلة، أنت بتتكلم في ألفين بيت، طيب لو أنت عايز تسكن 50 ألف بالطريقة دى؟ وتدى لكل واحد 5 أفدنة علشان يزرع ويعيش هو وأسرته بشكل لائق، وعلشان مكافحة الإرهاب، 3 ملايين جنيه للبيت الواحد».

ونبه الرئيس إلى أن الـ300 مليار جنيه، التي تم إنفاقها على التنمية في سيناء لو تم وضعها في البنوك تحقق 30 مليار جنيه أرباحًا في السنة إذا كانت الفائدة 10%، لو تم توزيع هذه الأربح على مواطنى سيناء البالغ 600 ألف مواطن، يأخذ كل واحد منهم مبلغ كبير ولكن التنمية لا تكون بهذا الشكل ولكن بتحويل مساحة غير مأهولة إلى مأهولة مثل القاهرة والإسكندرية في 10 سنين أو 15 سنة.

ولفت الرئيس إلى أن «اللى إحنا بنعمله ده بفضل الله لا يتعمل ولا كان يتعمل في المدة الزمنية الصغيرة دى، واللى إحنا بنقول عليها دى خطوة من ألف خطوة، وكل ما يبقى معانا فلوس نقدر نعمل مشروعات وبرامج أكتر من كده، عايزين ندى فرصة في الزراعة، وإحنا بنحلم معاكوا يا مصريين لبلدنا ولسيناء».