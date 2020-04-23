شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أنواع الغرامات "الجنائية - الضريبية" فى القانون وما الفرق بينهما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن الفرق بين الغرامة الجنائية والضريبية، حول هذا الأمر يوضح ”الخليج 365” الفرق بين الغرامات وفقاً للقانون، حيث تنقسم الغرامات فى القانون إلى نوعين وهما " الغرامة الجنائية"، و "الغرامة الضريبية"، وأوضح القانون الفرق بين المصطلحات طبقاً لظروف واختصاص كلاً منهما.

ويقول المحامى خالد محمد، إن الغرامات فى القانون تقع فى شكلان مختلفان وهما " الغرامة الجنائية، والغرامة الضريبية"، والفرق بينهما جوهرى كما حدد القانون وهو كالأتى:.

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1- الغرامة الجنائية :-

هى التى نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تبعية، وفى كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية، حيث أنه لا غرامة بدون نص، وأيضاً تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفو ، والتقادم، والتعدد حيث تتعدد بتعدد المتهمين، ووقف التنفيذ، ولا يجوز تطبيقها على غير المسئول فلا يجوز الحكم بها على ورثة المسئول، وتطبق الغرامة الأشد فى حالة تعدد الغرامات المفروضة على ذات الفعل .

2- الغرامة الضريبة :-

وهى التى ينص عليها فى قوانين الضرائب، والجمارك، والتهرب الجمركى، ومثالها :- مانصت عليه المادة 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتى جاء فيها :

ويعاقب على التهرب، والشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز الف جنيهاً، أو باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين، والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة .