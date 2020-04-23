شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بكورونا.. المعارضة القطرية: حمد بن خليفة لا يستجيب للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مواقع قطرية معارضة، أن مصادر كشفت عن عدم استجابة حمد بن خليفة للعلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، رغم خضوعه لعلاج مكثف، حيث أجريت عدة اختبارات للفيروس منذ إصابته، ولكن ظلت النتيجة إيجابية.

وأضافت التقارير الصحفية، أنه يخشى الأطباء من أن يكون تقدُّم حمد بن خليفة في السن سبباً في عدم استجابته للعلاج ضدّ فيروس "كورونا"، والذي أصاب 6015 شخصاً في قطر، وأودى بحياة 9 أشخاص .

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وتابعت المصادر، أن فور علم الشيخة "موزا" سافرت إلى إحدى الجزر المنعزلة، ورفضت اصطحاب الأمير السابق حمد بن خليفة خوفًا من نقل العدوى لها.

وكان قد أعلن الصحفي الفرنسي "نادر الوتشي"، عن تدهور الحالة الصحية للأمير القطري، مشيرا إلى أن العائلة المالكة القطرية استعانت بفريق طبي من الولايات المتحدة يضم اثنين من الأطباء اليهود؛ لعلاج والد تميم.