شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات صارمة ضد أصحاب العقارات المخالفة فى قانون التصالح الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع العديد من التيسيرات التى تهدف للقضاء على ظاهرة النمو العشوائى وفى نفس الوقت الحفاظ على الثروة العقارية، ولم يغفل التشريع غير القادرين من المواطنين، حيث تم مراعاة البعد الاجتماعى لكل فئات المجتمع.

ووفقا لن المادة السادسة من القانون" يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.

وبحسب المادة ذاتها، تترتب على الموافقة على طلب التصالح - فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة- وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

ونصت المادة السادسة أيضا على أنه :"فى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويُستثنى من ذلك القرى وتوابعها، كما لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة فى جميع الأحوال أى إخلال بحقوق الملكية لذوى الشأن".