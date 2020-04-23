شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشكر الرئيس اللبنانى على تعزيته فى وفاة رئيس الطائفة القبطية بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية شكر للرئيس اللبناني ميشال عون على تعزيته في وفاة الأب الراهب رويس الأورشليمي رئيس الطائفة القبطية بلبنان. Advertisements وأعرب البابا تواضروس الثاني - في نص البرقية - عن دعواته للرئيس اللبناني بالتوفيق والسداد في تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار لبلاده، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.

كان الرئيس اللبناني قد أرسل - في وقت سابق اليوم - برقية تعزية ومواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني في وفاة الراهب القس رويس الأورشليمي كاهن الكنيسة القبطية بلبنان، مثمنًا سعي الراهب الراحل إلى التقارب بين اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم.

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