شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طبيب مصرى فى بريطانيا جراء إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور تيم نوبل، المدير الطبى، وريتشارد باركر OBE ، الرئيس التنفيذي في مستشفيات دونكاستر وباسيتلو التعليمية وفاة الطبيب المصرى مدحت عطاالله ، والذى يعمل بمستشفى دونكاستر المكلى، جراء إصابته بفيروس كورونا، قائلا :"بحزن شديد نعلمكم أن زميلنا الدكتور مدحت عطاالله قد مات بعد إصابته Covid-19 فى مستشفى دونكاستر الملكى.

ونعت إدارة مستشفى دونكاستر الملكي في مقاطعة يوركشاير، في شمال إنجلترا، الدكتور مدحت عطالله، وقالت إنه توفي بينما كان يتلقى العلاج بسبب إصابته بمرض "كوفيد-19"، ووصف المستشفى الدكتور عطاالله بـ"المحبوب جدا"، و"المعروف على نطاق واسع"، كما وُصف بـ"الإنسان المتميز جدا".

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ونشر عدد من المصريين فى بريطانيا، نعيا للطبيب المصرى، على صفحاتهم الرسمية على فيس بوك، وكتبوا أن د.عطا الله كان يعتني بالعديد من المرضى المسنين فى المستشفيات بجميع أنحاء شمال إنجلترا، ويتمتع بشعبية كبيرة، ويحظى بالاحترام، ومارس الطب فى ثلاث قارات طوال حياته المهنية، مما أثر على حياة الكثيرين بهذه الطريقة الإيجابية.

وكان الدكتور عطاالله قد سافر إلى أنجلترا منذ بداية عام 2000 تقريبا ، كمتخصص في رعاية المسنين، وتنقل بين عدد من مستشفيات بريطانيا، قبل أن يستقر في مستشفى دانكاستر كمستشار فى تخصصه عام 2014.

وبوفاة الدكتور عطاالله، يرتفع عدد الأطباء الذى توفوا بسبب كورونا إلى 11 طبيبا على الأقل، إضافة إلى ثلاثة ممرضين، غالبيتهم من أصول عربية من السودان ومصر والعراق وسوريا وليبيا.