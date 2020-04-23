شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية: تحليل PCR فقط المختص للكشف عن كورونا وغير متاح بالقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، إنه بناء على مطالبة العديد من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، قام الاتحاد بتوفير مجموعة من الفحوص المعملية، لإجراء باقة من التحاليل للأطمئنان على أداء الوظائف الحيوية للجسم، أثناء الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسى، ومتابعة تطور الإصابة.

وأوضح أن تلك التحاليل تشمل: (CBC- ALT(SGPT)، و FERRITIN(LDH)، و- CRP(QUANTITIVE) D-DIMER ، بأسعار خاصة لجميع أعضاء الاتحاد، وتحمل من مشروع العلاج للأعضاء واسرهم، مؤكدا أن هذه المجموعة هي تحاليل أولية للصحة العامة ودلالاتها لا تفيد بشكل تشخيصي الإصابة بكوفيد 19، من عدمه، وأن التحليل الوحيد المتخصص بشكل تشخيصي للمرض هو تحليلPCR ، فقط وغير متاح بالقطاع الخاص.

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وأضاف: هذه المجموعة متوفرة بشكل أساسى لمتابعة الحالات المتعافية، ومتابعة رحلة تعافيهم صحيا بعد سلبية تحليل PCR المتخصص وخروجهم من مستشفيات العزل، بالإضافة إلى أن هذه التحليلات تحتمل دلالات سلبية للكثير من الحالات أثناء فترة حضانة المرض، وأول أيام ظهور الأعراض لذلك هي غير مطلوبة في الحالات الخفيفة، مؤكدا أن إيجابية الدلالات لا تفيد بشكل تشخيصي الاصابة بالمرض لتشابه ذلك مع أمراض أخرى.

وأكد أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية أن التواجد في أي منشأة طبية في ظل الظروف الحالية يزيد من فرصة مخالطة المرضى، واحتمالية إصابة الأصحاء بالعدوى لذلك من الأفضل ألا تتواجد داخل أي منشأة طبية دون داع مع اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية الواجب اتخاذها للحماية من فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، كان قد أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف 20 ألف جنيه، لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، لمن يُصاب بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر، ويتم حجزه بأحد مستشفيات العزل، وصرف مبلغ خمسون ألف جنيه لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، يستشهد بسبب عدوى كورونا، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر.