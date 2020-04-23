شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات آخر العام لأولى وثانية ثانوى بـ«التابلت» 29 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الأول الثانوى، آخر الامتحانات التجريبية التدريبية إلكترونيا من منازلهم عبر التابلت، حيث أدى الطلاب الامتحان فى مادة الكيمياء، وتمكن ما يزيد على 500 ألف طالب وطالبة من الوصول لمنصة الامتحانات بكفاءة ويسر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الصف الأول الثانوى فى مادة الكيمياء، تم بدون مشكلات فنية أو تقنية فى منصة الامتحان، فيما تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى يومى 29، 30 إبريل الجارى إلكترونيا من المنزل.

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن أى طالب بالصفين الأول والثانى الثانوى، سيمتنع عن دخول الامتحانات الإلكترونية أو لم يجتزها، سيكون له امتحان دور ثان قبل بدء العام الدراسى الجديد.

ونفى شوقى فى تصريحات صحفية كل ما تردد عن استبدال الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، واستبدالها بأبحاث أو الاكتفاء باعتماد نتيجة الترم الأول.

وقال شوقى: «هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيًا»، موضحا أنه لا تراجع عن تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية لتقييم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، مضيفا «سيؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى امتحانات نهاية العام فى شكل امتحانات إلكترونية من المنزل حسب الجدول المعلن».

وأكد شوقى أنه تتردد أمواج من الشائعات والأكاذيب فى هذا الوقت، عن إلغاء وتبديل وتغيير فى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد. وتابع: «للأسف تمارس الكتائب الإلكترونية جميع ألوان الكذب والتضليل لإثارة البلبلة بين أبنائنا وأولياء أمورهم». وأضاف: «كل من نشر خبرا عن حدوث لقاءات بينى وبين رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، وهلل وروج لحدوث نصر كبير بإلغاء الإجراءات التى أعلنت عنها الوزارة منذ تعليق الدراسة وحتى الآن، فهو كاذب ومضلل، ناهيكم عن التطاول وإساءة الأدب» مؤكدًا أنه سوف يحاسب المتورطين فى ذلك بالقانون. ونفى شوقى كل ما تردد حول إلغاء الأبحاث لطلاب المدارس، والاكتفاء باعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول خلال العام الدراسى الحالى 2019/2020.

وأكد شوقى، أن من يمتنع من طلاب الصفوف من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى، عن تقديم المشروع البحثى المطلوب منه للتقييم فى الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الحالى، سيدخل «دور ثانى». وقال إن امتحان الدور الثانى فى هذه الحالة سيتضمن امتحانا ورقيا فى كل المواد قبل بدء العام الجديد، معلنا أن من لم يجتز امتحانات الثانوية العامة بنجاح هذا العام، سيدخل امتحان الدور الثانى بنصف الدرجة، فى موعد تحدده الوزارة لاحقا. وأوضح أن الراسبين من طلاب الثانوية العامة والذين سيضطرون لإعادة السنة العام المقبل، سوف يعيدون السنة بالنظام المعدل للثانوية العامة القائم على الامتحانات الإلكترونية.

ونفى شوقى كل ما قيل خلال الساعات الأخيرة بشأن إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بامتحانات قدرات للقبول فى الجامعات المصرية، موضحا أن امتحانات الثانوية العامة سوف يتم عقدها فى موعدها، داخل لجان مؤمنة ومعقمة، حسب الجدول المعلن.

فى سياق متصل أعلن الدكتور طارق شوقى تقديم أحد المبادرات المقدمة لدعم أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوى فى مصر، وهى منصة إلكترونية تعرض مراجعات أونلاين للعديد من المواد، وذلك فى ظل الظروف الراهنة وضرورة الحفاظ على صحة أبنائنا وتحقيق التباعد الاجتماعى اللازم لعبور هذه الأزمة.

وأضاف شوقى أن الوزارة تدعم كل المبادرات التى تساهم فى مساندة أبنائنا الطلاب، ومنها هذه المراجعات التى يقدمها كوادر من المعلمين الأفاضل، حيث تعرض المواد التعليمية بطريقة جذابة تمكن الطالب الفهم والتفاعل بطرح الأسئلة على المدرس.

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وأعلن شوقى رابط المنصة الإلكترونية وهى: https://thanaweya.almentor.net/

وعقدت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، الاجتماع السنوى لرؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات وقائية مشددة بديوان عام الوزارة، لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالسادة المنتدبين لأعمال الامتحانات والموقف النهائى لتسليم الاستمارات الورقية للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان.

وناقش الاجتماع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح 14 طالبًا، والإعلان عن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس والذى سيكون يوم 12 مايو 2020، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية أثناء تسليم البطاقات، وسيتم إتاحتها على الموقع الإلكترونى للوزارة (http://moe.gov.eg) فى نفس اليوم.

وأوضح حجازى، أن الوزير اعتمد تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التى قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى من المقرر أن تبدأ فى موعدها المحدد، الأحد، 7 يونيو 2020.