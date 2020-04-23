شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بحبس حنين حسام 4 أيام على ذمة التحقيقات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بحبس المتهمة حنين حسام 4 أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، مساء الأربعاء، أنه من المقرر أن تعلن النيابة العامة في بيان لها صباح غدٍ الخميس تفاصيل ما أسفرت عنه التحقيقات وما وُجه للمتهمة من اتهامات.
كانت وزارة الداخلية أعلنت، الثلاثاء، إلقاء القبض على حنين حسام لبثها مقطع فيديو قيل إنه يدعو إلى الفسق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
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