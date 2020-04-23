شكرا لقرائتكم خبر عن حملات على أماكن التجمعات العشوائية في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بشن حملات على المقاهي العشوائية في المواقف وأسفل الكباري وفي أماكن التجمعات العشوائية وذلك كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وشدد المحافظ على المتابعة اليومية واستمرار طرق المكافحة في جميع أرجاء المحافظة، مؤكدا على المسؤولين بالتشديد على عمليات النظافة والتجميل وانتشار المطهرات في جميع الأماكن.
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