شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: الخوف من فيروس كورونا ليس رخصة للإفطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مقولة «في وقت الأوبئة لا جماع أو صيام» لا أساس لها من الصحة ولم يقل بها أحد ردا على ترديدها في ظل الخوف من فيروس كورونا.

وأضاف علام خلال لقاء تلفزيوني: «تحدثنا مع أطباء وعلماء في الفيروسات والمناعة وكل التخصصات الطبية على مدار الفترة الماضية وتناقشنا حول تاثير الفيروس وكان الإجماع على أن مكافحته تحتاج تقوية مناعة الإنسان وهناك تدابير من الدولة وطرق تغذية لتحقيق ذلك، ولكن الصوم تم الاتفاق والاجماع على أنه يقوي المناعة».

وتابع المفتي أن Jالمولى عز وجل أوضح رخض الإفطار في القرآن وهناك رخصة لمن كان مريضا، ومجرد الخوف وحده من فيروس كورونا لا يمكن أن يرخص بسببه، ونحن نوضح الحكم الشرعي وكل انسان امين على نفسه ولمريض السكر أن يفطر في حالة الخطر الشديد».