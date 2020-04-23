محافظ الإسكندرية يحيل رئيس حي المنتزه ومديري الإزالات والإشغالات للتحقيق

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حمدي شامة، رئيس حي المنتزة أول، ومديري الإشغالات والإزالات بالحي للتحقيق لتقصيرهم في مهام عملهم، وتحرير محضر مخالفة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية وتغريمها ماليا لتواجد تراكمات كبيرة من القمامة على مزلقان سكة حديد سيدي بشر.
وكلف المحافظ مسئولي الرصد البيئي برفع مخلفات وتراكمات القمامة في الحال، والاستمرار في المتابعة اليومية لعدم تكرار المخالفات مرة أخرى، ووضع شاليات زهور بتلك الأماكن لتجميلها، ومنعا لوضع القمامة بها مرة أخرى، فضلًا عن إزالة كافة الإشغالات التي يسببها الباعة الجائلون، وإزالة منفذ بيع خضروات وفاكهة غير مرخص.
جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها المحافظ، الأربعاء، في منطقة سيدي بشر التابعة لحي منتزة أول، استجابة لشكاوى المواطنين وملاحظة ورصد العديد من المخالفات، أهمها تراكمات القمامة والتعديات على حرم السكة الحديد من الباعة الجائلين ووجود منفذ بيع غير مرخص بالميدان.
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