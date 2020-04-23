شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تضع روشتة لمزارع العنب لزيادة الإنتاج والصادرات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر اليوم" الخليج 365" عددا من الإرشادات التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، والخاصة بحدائق العنب خلال الفترة الحالية، لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق وزيادة الصادرات الموسم الجديد. وجاءت أهم الإرشادات الفنية والتوصيات لمحصول العنب الصيفى خاصة طرق التسميد والرى كالآتى: - الاستمرار فى التطويش للأفرع الرئيسية والأفرع الثانوية عندما يصل طولها إلى 30- 50 سم. - التخلص من الحشائش الموجودة بالمزرعة. - فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والتعفير ضد البياض الزغبى حسب توصيات برنامج المكافحة الموصى به من وزارة الزراعة. - الاستمرار فى إزالة السرطانات، وتربيط الفروع ورفعها على السلك باستخدام البلاستيك. - زيادة عدد الخراطيم إلى 2 خرطوم بدلا من خرطوم واحد فى حالة التنقيط. وعن طرق التسميد فى حالة الرى بالتنقيط: ـ الرية الأولى: يضاف 2 لتر حامض هيوميك أسد للفدان. Advertisements - الرية الثانية: 3 كجم نترات كالسيوم للفدان. ـ الرية الثالثة: 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان. - الرية الرابعة: يضاف 3 كجم سلفات نشادر للفدان. - الرية الخامسة: يضاف 4 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19 للفدان. - الرية السادسة: يضاف 4 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان. التسميد الورقى: - يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر ويتم كالآتى: 350 جم حديد مخلبى + 150 جم زنك مخلبى + 150 جم منجنيز مخلبى + 75جم ماغنسيوم + 50جم بوركس + 50جم سلفات نحاس + 200جم يوريا. الري: يتم الرى اليومى، 20 دقيقة رى بدون تسميد +20دقيقة رى بتسميد +10دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة تضع روشتة لمزارع العنب لزيادة الإنتاج والصادرات.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.