شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مد المجمعات الاستهلاكية بمنتجات الخضراوات والفاكهة أولا بأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بمنتجات الخضراوات والفاكهة أولا بأول، وكذلك أيضا منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الاسواق الأخرى.

وكان الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أشار إلى انتظام صرف مقررات تموين شهر أبريل من خلال المنافذ والممثلة فى بقالين التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، وكذلك منافذ مشروع جمعيتى، وسيتم صرف السلع للمواطنين طوال أيام الشهر وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً.

Advertisements

وشدد المصيلحي على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.\

وأهاب المصيلحي بالمواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية، مشيراً إلى أن صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى يوم 20 من كل شهر.

