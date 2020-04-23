شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. رسائل الرئيس عن أزمة كورونا والعالقين بالخارج وسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الرئيس السيسى خلال افتتاحه مشروعات قومية بسيناء، وقال رسائل مهمة فى عدة ملفات:





ـ عن المشروعات القومية:بفضل الله وسبحانه نسير بمعدلات بها الكثير من كرم ربنا لنا ، الحكومة تعمل ليل ونهار من أجل معدلات النمو التى حلمنا بها ولابد أن نعمل بنفس المعدلات وربما أزيد، ولكن لازم تكونوا معنا وتساعدونا





ـ وعن العمال: حرصنا على توفير التأمين اللازمة للعمال، أى شخص يرغب فى العمل يذهب للعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة والعلمين.





ـ وعن سيناء:

600 مليار جنيه تكلفة التنمية فى سيناء، و تكلفة البيت البدوى 3 ملايين جنيه

الكل هاجم المشروعات قبل دراستها، ونسعى لتحويل مساحة غير مأهولة فى سيناء إلى مصدر تنمية حقيقى.

سيناء جاهزة للاستثمار.. وتعالوا اشتغلوا، صرفنا أموالا هائلة فى سيناء.. وملتزمون بتعميرها والأمن القومى لا يقدر بمال

ـ وللمصريين:

نسعى لتوفير غذاء صحى حقيقى لكم ، أقسم بالله اللى بيتعمل كده عمره ما كان يحصل

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ـ وللمصريين العالقين بالخارج:

انتبهنا للأزمة ووضعنا خطة لعودتهم ومازلنا ملتزمين بعودة 3500 عالق أو أكثر، بطمن كل المصريين.. حتى لو كانت ظروفنا صعبة مش هنسيبكم.

ـ وعن أزمة كورونا: ـ وعن أزمة كورونا: انتهبوا وساعدونا أكتر وثقافة الوقاية والتباعد والبعد عن التجمعات أرجو زيادتها خلال الفترة المقبلة.

خلال الأسبوع الأول لظهور فيروس كورونا من 6 لـ 12 مارس كان 80 إصابة وحالتين وفاة خلال هذا الأسبوع تم تسجيل أكثر من 800 حالة بفيروس كورونا لو الأمر تطور هنضطر إلى إجراءات أكثر صعوبة.





ـ وعن غلق المساجد قال:

ده كلام العلم والدين.. ولازم نتحمل.