مفتى الجمهورية: يأثم من يدعو لصلاة التراويح أعلى المنازل وأمام المساجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن رؤية هلال شهر رمضان لا تختلف عن العام الماضى، ونسير على المنهج الرصين، ونتعاون مع معهد البحوث الفلكية ليحدد مع الإفتاء الزاوية والمساحة والبلد التى يمكن أن يتم رؤية الهلال منها، وهناك 6 مناطق فى مصر لرؤية الهلال، ومنها توشكى وأسوان والوادى الجديد وسوهاج، ونلجأ لأهل العلم فى مولد الهلال لإثبات الرؤية.

وأضاف علام، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أنه إذا قالت اللجان إنها لم تر الهلال، فنطبق الجانب الشرعى للرؤية، وبعض الدول يمكن ألا ترى الهلال، مضيفا أنه من يرى الهلال يثبت دخول الشهر ومن لم ير فليكمل العدة كما قال الرسول الكريم، مؤكدا أننا تناقشنا لفترة طويلة مع الأطباء المتخصصين فى الفيروسات بشأن فيروس كورونا والصيام، ولكن أهل الطب أكدوا أن كورونا يحتاج إلى قوة المناعة، والصوم يساعد الإنسان على تجاوز الإصابة بكورونا ويقوى المناعة.

وتابع مفتى الجمهورية، أنه لا يسقط تكليف الصيام إلا بعذر، والمريض يرخص له الإفطار فى شهر رمضان، مضيفا أن الخوف من الإصابة بفيروس كورونا ليس مبررا للإفطار، مشيرا إلى أن واجب شرعا من المواطن من تطبيق التدابير التى اتخذتها الدولة ضد مواجهة فيروس كورونا، والدراسات تؤكد أن الفيروس خطر يهدد حياة البشر، والإنسان محور التكاليف الشرعية والشرع جاء بكل أحكامه لأجل الإنسان.

وأوضح شوقى، أن كل نداء يخالف التدابير الوقائية ضد كورونا يؤدى إلى أرباك المشهد، والمخالف للتعليمات يأثم لأنه يعرض حياة الإنسان للخطر، ويجب طاعة الدولة لأنها تحقق مصلحة الإنسان، ويأثم من يدعو لصلاة التراويح أعلى المنازل وأمام المساجد.