شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سننشئ مجلسا لمساعدة ذوى الخلفيات الأفريقية واللاتينية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه سينشئ مجلسا جديدا لمساعدة المجتمعات ذو الخلفيات الإفريقية واللاتينية وغيرها من المجتمعات المحرومة من الوصول إلى الاختبارات والرعاية، وسيرأس المجلس وزير الإسكان بن كارسون.

ودافع ترامب فى المؤتمر اليومى لجهود مكافحة كورونا عن قرار إعادة فتح الولايات وسط جائحة الفيروس التاجي، قائلاً، الفيروس لن يعود، وفي العديد من الحالات التي شاهدتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف الرئيس الأمريكى، فى المؤتمر الصحفى اليومى حول جهود مكافحة كورونا، قائلا "إذا عادت الجائحة مرة أخرى، فلن تعود بالشكل الذى كانت عليه، وستعود بجرعات أصغر يمكننا احتوائها".

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ومن جانبه، قال الدكتور أنتونى فاوتشى: "سيكون هناك كورونا فى الخريف، وأنا واثق من ذلك، ومتابعا أنه سواء كان هناك تفشى للمرض في الخريف أم لا، فإنه سيعتمد كل كبير أو صغير على استجابتنا .. ولا يمكن لأحد التنبؤ بما سيحدث".

ودافع خبير الأمراض المعدية عن جهود التخفيف التي نفذت في جميع أنحاء الولايات المتحدة واعتبرها أنها الأساس لكوننا قادرين على القول إنه يمكننا الآن التفكير بجدية في إعادة فتح أمريكا".

وتأتي تعليقاته بعد أن قالت العديد من الولايات، بما في ذلك جورجيا وتينيسي، أنها ستعيد فتح أجزاء من اقتصاداتها قريبًا.

واختتم فاوتشى تصريحاته بطلب من المشرعين فى جميع أنحاء البلاد توخي الحذر لتجنب انتعاش حالات فيروسات تاجية جديدة، مناشدا الشعب الأمريكى، مع المحافظين، ورؤساء البلديات والأشخاص المسؤولين، بعدم التسرع، لأن المشكلة هى أننا إذا لم نفعل ذلك فمن المحتمل أن يكون لدينا انتكاسة، والطريقة الوحيدة لعدم إعادة فتح الاقتصاد هي أن يكون هناك انتكاسة".