شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. "الافتاء": الجمعة أول أيام شهر رمضان لعام 1441 هجرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز العناوين: دار الافتاء: الجمعة أول أيام شهر رمضان لعام 1441 هجرياً الصحة: تسجيل 169 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و12 حالة وفاة "الصحة العالمية": لا دليل على زيادة خطر الإصابة بكورونا بسبب صيام رمضان الحكومة: إعلان إجراءات مواجهة كورونا فى رمضان غدا بعد عرضها على مجلس الوزراء رئيس الوزراء: نسعى لتحقيق التوازن بين إجراءات مواجهة كورونا ودوران عجلة الإنتاج الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ935 وخروجهم من مستشفيات العزل أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 بـ 745 جنيها الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من عاهل البحرين للتهنئة بحلول شهر رمضان ترامب فى يوم الأرض: سنبدأ قريبا فى إعادة فتح المتنزهات الوطنية "شريان أمل وحياة".. نفق الشهيد أحمد حمدى 2 طريق جديد للتنمية والتعمير رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 11 قانون ويدعو لأخرى 3 مايو السيسى: مبادرات الصحة ساهمت ضد كورونا.. وفى رسالته للأطقم الطبية: محتاجينكم على طول Advertisements السيسي يعلق على صلاة التراويح وإغلاق المساجد برمضان: نحن أمام رأى دينى وطبى السيسى عن ذكري تحرير سيناء: ستظل غالية في قلب كل مصرى البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون رعاية المريض النفسى التعليم تعلن مشروعات الأبحاث التطبيقية لطلاب المدارس الفنية الصناعية الأرصاد للمواطنين: أخروا السحور وتناولوا المرطبات أول أيام رمضان.. فيديو

الصحة: ارتفاع عدد الحالات التى تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية لكورونا لـ1270 وزير الأوقاف: سأصلى الجمعة أول يوم رمضان ظهرا فى منزلى "بيوتنا مساجد".. روشتة مركز الأزهر للفتوى لأعمال رمضان اليومية مِن المنزل التعليم تكلف بإعداد اختبار تكميلى للطلاب المتغيبين عن امتحان الترم الأول

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