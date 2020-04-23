شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدافع عن فتح البلاد ويؤكد: سنحتفل بعيد الاستقلال فى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيقيم احتفالًا بعيد الاستقلال 4 يوليو في المركز التجاري الوطني بواشنطن العاصمة، مثل العام الماضي.

وأضاف ترامب: "في 4 يوليو سنفعل ما كان لدينا في المركز التجاري. كما تعلمون سنقوم بذلك. لقد حققنا العام الماضي نجاحًا هائلا، وأتصور أننا سنفعل ذلك، آمل أن أتمكن من استخدام مصطلح (إلى الأبد). لقد كان هذا نجاحًا كبيرًا كما تتذكرون". وقال إنه سيكون هناك عرض عسكرى متذكرا الذين وافتهم المنية بفيروس كورونا.

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ودافع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن قرار إعادة فتح الولايات وسط جائحة الفيروس التاجي، قائلاً إن الفيروس "لن يعود" في العديد من الحالات التي شهدتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى اليومى حول جهود مكافحة كورونا: "وإذا عادت، فلن تعود بالشكل الذي كانت عليه. ستعود بجرعات أصغر. يمكننا احتواؤها".

وتابع ترامب: "لكن في رأيي، من كل شيء رأيته، لا يمكن أن يكون مثل أي شيء شهدناه الآن. ما مررنا به للتو لن نمر به. يمكن أن يكون لديك بعض الجمرات من الهالة، ويمكن أن يكون لديك نظام إنفلونزا كبير.. لن نمر بما مررنا به خلال الشهرين الماضيين".