شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تكشف تفاصيل نظام الكوبون: لا يمكن استبداله بالنقود.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين تفاصيل الكوبونات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع بقناة صدى البلد، قائلا إن الوزير على المصيلحي وجه بتنفيذ الفكرة وفي أقل من أسبوع ظهرت للنور، واليوم تم البدء في طرح كوبونات المشتريات بفئات مختلفة.

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وقال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن فكرة الكوبونات، تم البدء في تنفيذها، مضيفا أن الكوبون عبارة عن بون مشتريات سلعية بـ3 فئات 20 و50 و100 جنيه، ويتم شراؤها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين، والمواطن يتوجه للمجمع ويستطيع شراء أى سلعة بالقيمة الموجودة وكل الشركات جاهزة للتنفيذ.



وشدد كمال، على أن البون لا يمكن استبداله بنقود ومصنوع بطريقة لا تقبل التحايل وأعلنت الوزارة 5 أرقام لمعرفة أماكن بيع البونات.

وفى وقت سابق، أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بتحديد عمل المخابز البلدية من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الساعة الخامسة مساءا خلال شهر رمضان المعظم، وتضمن القرار أيضا السماح للمخابز المستثناة بالعمل حتي الساعة التاسعة مساءا علي أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم، وذلك تيسيرا للمواطنين في الحصول علي احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر، والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين، كما نص القرار بالتأكد من استلام المخابز للدقيق التمويني، والتاكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان، والأسعار المقررة.