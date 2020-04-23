شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: يجب أن ننشغل فى رمضان بالعبادة لا الجدل وبالمتيسر لا المتعذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن أبواب الرحمة في هذا الشهر الكريم واسعة ، من صيام ، وصلاة ، وذكر ، وقراءة قرآن ، ودعاء ، وإنفاق في سبيل الله عز وجل ، فالمؤمن الحقيقي هو من يكف فيه عن الجدل وينشغل فيه بالعمل راجيًا القبول ، بعيدا عن الحقد والحسد والكيد والمكر ، لأن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين ، إنما يتقبل من المتقين .

وتابع جمعة وعلينا أن نسارع ونسابق في المتيسر من الخيرات و أبواب الرحمة والخير في ضوء المتاح والمباح ، وألا نتشبث بالمتعذر فنضيع المتيسر ، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسًا إلا وسعها في المتاح والمتيسر ، والعبرة بإخلاص النية لله عز وجل في العمل .

واختتم وزير الأوقاف قائلاً:"ينبغي ألا نذهب حسناتنا في الجدل ، أو نحرقها بالغيبة والنميمة ، ناهيك عن الكذب والافتراء ، و ترويج الشائعات والأباطيل ، والخروج على مقتضى الصيام والقيام ، فالصائم الحق لا يكذب ، ولا يغش ، ولا يخون ، ولا يغدر ، ولا يمكن أن يكون سبابا أو فاحشا أبدا ، ، " وإن ساببه أحد أو شاتمه فليقل إنى صائم" .