شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع قرار وقف الهجرة لأمريكا مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أنه وقع على أمر تنفيذى لتقييد الهجرة، قائلا "لقد وقعت عليه قبل الدخول إلى الغرفة".

وأضاف ترامب أنه من أجل حماية عمالنا الأمريكيين العظماء، لقد وقعت للتو على أمر تنفيذي يعلق الهجرة مؤقتًا إلى الولايات المتحدة، وهذا سيضمن أن الأمريكيين العاطلين من جميع الخلفيات سيكونون فى المرتبة الأولى في الوظائف مع إعادة فتح اقتصادنا، وسيحافظ أيضا على موارد الرعاية الصحية للمرضى الأمريكيين".

وتابع ترامب: "علينا رعاية مرضانا، وعلينا رعاية عمالنا الأمريكيين العظماء وهذا ما نقوم به لذلك وقعت عليه قبل الدخول إلى الغرفة وهو أمر مهم جدًا."

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وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن هذه الخطوة مصممة للحفاظ على الوظائف للعمال الأمريكيين في اقتصاد دمره الفيروس التاجي، ولكن ينظر إليها على نطاق واسع من قبل الحزبين على جانبي معركة الهجرة على أن القرار مدفوع بالسياسة.

يذكر أن توقيع ترامب على الأمر التنفيذي يوقف الأجانب مؤقتًا عن الحصول على البطاقات الخضراء ، وهي خطوة واحدة في سلسلة من الخطوات التي اتخذها الرئيس لاستخدام جائحة الفيروسات التاجية لدفع إجراءات الهجرة المتوقفة منذ فترة طويلة خلال عام الانتخابات.

وستنطبق فترة الإيقاف المتوقعة لمدة 60 يومًا فقط على البطاقات الخضراء ، تاركة مئات الآلاف من تأشيرات العمل المؤقت التي تصدرها المقاطعة كل عام. ومن المتوقع أن يجنب أزواج وأبناء المواطنين الأمريكيين وكذلك أولئك الذين يعيشون بالفعل في البلاد.

ومع ذلك ، وصف ترامب الخطوة بأنها "تعليق مؤقت شامل للهجرة إلى الولايات المتحدة". هذا مؤكد للجمهور لأكثر مؤيدي ترامب السياسيين ولاءً لأنه يتجه إلى ما يُتوقع أن يكون معركة وحشية لإعادة الانتخاب.