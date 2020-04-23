شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. فتاوى للمرأة في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء العديد من الفتاوى المرتبطة بالمرأة و الصيام في شهر رمضان الكريم ، جاءت على النحو التالى :

الصيام واجب على من بلغت المحيض، ومن أفطرت دون علمها بذلك فعليها قضاء ما فاتها.

إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر بوقتٍ لا يسع الغسل، يجب عليها الصوم ولو لم تغتسل قبل الفجر.

يجوز للحامل أو المرضع الفطر ولا تغنى الفدية عن القضاء إذا كانت قادرةً على الصيام

يجوز الإفطار من أجل استكمال إجراءات التلقيح المجهري.

من تصلى وتصوم ولا تلتزم بالزِّى الشرعى هى محسنةٌ بصلاتها وصيامها ومُسيئةٌ بتركها للحجاب الواجب عليها، ومسألة القبول ترجع إلى الله تعالى.

من جامع زوجته فى نهار رمضان فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينًا

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استخدام المرأة المراهم والكريمات ونحوها مما يدهن على سطح الجلد لا يفطر

يجوز شرعًا جماع الزوج لزوجته فى ليالى رمضان ما لم يكن هناك عذر شرعى.

يحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن ومس المصحف والمالكية يرون جواز قراءة القرآن ومس المصحف للحفظ أو التعليم

يجوز للمرأة قراءة القرآن دون حجاب على رأسها ولو غطته تأدبا مع كتاب الله فهو أفضل.

دم الحيض والنفاس: يفطر قراءة الأذكار للحائض والنفساء: مستحبة

أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر.