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انفوجراف.. فتاوى للمرأة في رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  نشرت دار الإفتاء العديد من الفتاوى المرتبطة بالمرأة و الصيام في شهر رمضان الكريم ، جاءت على النحو التالى :   

 

 

فتاوى للمرأة في رمضان (1)

 

الصيام واجب على من بلغت المحيض، ومن أفطرت دون علمها بذلك فعليها قضاء ما فاتها.

 

 

فتاوى للمرأة في رمضان (2)

 

إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر بوقتٍ لا يسع الغسل، يجب عليها الصوم ولو لم تغتسل قبل الفجر.

 

فتاوى للمرأة في رمضان (3)

 

يجوز للحامل أو المرضع الفطر ولا تغنى الفدية عن القضاء إذا كانت قادرةً على الصيام 

 

فتاوى للمرأة في رمضان (4)

 

 يجوز الإفطار من أجل استكمال إجراءات التلقيح المجهري.

 

فتاوى للمرأة في رمضان (5)

 

من تصلى وتصوم ولا تلتزم بالزِّى الشرعى هى محسنةٌ بصلاتها وصيامها ومُسيئةٌ بتركها للحجاب الواجب عليها، ومسألة القبول ترجع إلى الله تعالى.

 

فتاوى للمرأة في رمضان (6)

 

من جامع زوجته فى نهار رمضان فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينًا 

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فتاوى للمرأة في رمضان (7)

 

استخدام المرأة المراهم والكريمات ونحوها مما يدهن على سطح الجلد لا يفطر 

  

 

فتاوى للمرأة في رمضان (8)

 

يجوز شرعًا جماع الزوج لزوجته فى ليالى رمضان ما لم يكن هناك عذر شرعى.

 

فتاوى للمرأة في رمضان (9)

 

يحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن ومس المصحف والمالكية يرون جواز قراءة القرآن ومس المصحف للحفظ أو التعليم

 

فتاوى للمرأة في رمضان (10)

 

يجوز للمرأة قراءة القرآن دون حجاب على رأسها ولو غطته تأدبا مع كتاب الله فهو أفضل.

 

فتاوى للمرأة في رمضان (11)

 

دم الحيض والنفاس: يفطر قراءة الأذكار للحائض والنفساء: مستحبة

 

فتاوى للمرأة في رمضان (12)

 

أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر. 

 

فتاوى للمرأة في رمضان (13)
فتاوى للمرأة في رمضان (13)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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