شكرا لقرائتكم خبر عن خزانة الدولة تتحمل 865 مليون جنيه لدعم اشتراكات غير القادرين بالتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت جملة ما تم تخصيصه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 للإنفاق على دعم اشتراكات غير القادرين التى تتحملها الخزانة العامة للدولة 865 مليون و27 ألف جنيه، لعدد 720 ألفا و856 مواطنا غير قادر، وذلك بمحافظات بورسعيد وجنوب سيناء وأسوان.

وكشف البيان الإحصائى الموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية الجديدة عن تحمل الخزانة العامة للدولة مبلغ 15 جنيها دعم لكل طالب مستحق للدعم بالتأمين الصحى بكافة المحافظات بتكلفة إجمالية 356 مليون جنيه، وتتحمل الخزانة 21 مليون و200 ألف جنيه لدعم التامين الصحى للأطفال دون السن المدرسى بمعدل 15 جنيها للفرد، و132.5 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد ألقى البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، أمس الثلاثاء، أمام الجلسة العامة للبرلمان، وأكد معيط التزام مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 على استيفاء النسب الدستورية لمُخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، لافتا إلى أن مُخصصات الإنفاق على قطاع الصحة بلغت 258 مليار جنيه بزيادة بلغت 82 مليار جنيه عن موازنة العام الحالى، بنسبة زيادة بلغت نحو 46%.

Advertisements

وأوضح معيط، أن مُخصصات الإنفاق على قطاع التعليم بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 بلغت نحو 363 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 14% عن موازنة العام المالى الجارى، وبلغت مُخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى نحو 60.4 مليار جنيه، وتم تخصيص مبلغ 10.6 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة لغير القادرين، لتبلغ مُخصصات دعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من الموازنة العامة للدولة نحو 865 مليون جنيه.

وكشف وزير المالية، خلال إلقائه البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، عن زيادة مُخصصات بدل المهن الطبية بنسبة 75% حيث تم زيادته بمبلغ 2.25 مليار جنيه ليبلغ إجمالى مُخصصاته بمشروع الموازنة أكثر من 5.25 مليار جنيه، كما تم رفع مكافآت أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية وجامعة الأزهر إلى 320 مليون جنيه، فضلا عن تخصيص 7 مليارات جنيه للقرى الأكثر احتياجا، و19 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة.