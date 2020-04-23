شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الخفافيش .. لماذا ظهروا من جديد في سمالوط بالمئات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغاث عدد من المواطنين بشارع التجارة بمركز سمالوط ، من ظهور خفافيش كبيرة الحجم بالمنطقة ، مما تسبب فى إصابة الأهالى بالذعر والخوف ، وعلى الفور تم إخطار الوحدة المحلية والزراعة لمكافحة تلك الخفافيش .

حيث انتقلت لجنة من مديرية الزراعة ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لفحص الشكوى ، وبالانتقال إلى المنزل مصدر الخفافيش تبين أنه منزل قديم مهجور منذ عدة سنوات ، ويقع بداخل الكتلة السكنية وبداخله آلاف الخفافيش بأحجام مختلفة ، كما تبين أيضا أن عدم وجود سقف بداخل المنزل تسبب فى خروج الخفافيش فى الشارع خاصة فى الفترات المسائية

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الفيديو التالى يرصد تفاصيل عودة ظهورهم للمرة الثانية في مكان أخر في نفس الأسبوع.