شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بحبس حنين حسام فتاة الـ"تيك توك"4 أيام على ذمة التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر النائب العام، المستشار حماده الصاوى بحبس المتهمة حنين حسام عبد القادر أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وستعلن النيابة العامة في بيان لها باكر تفصيلات ما أسفرت عنه التحقيقات وما وجه للمتهمة من اتهامات.
كانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها، القاء القبض على الطالبة "حنين حسام" لبثها فيديو قيل أنه يدعو إلى الفسق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وعرضها على النيابة المختصة للمثول للتحقيق.
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