صور.. الأمن ينتفض ضد التجمعات أسفل الكبارى على الكورنيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة استهدفت التجمعات أسفل الكبارى بمحيط نهر النيل، فى إطار الإجراءات القوية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا ومنع الاختلاط والتجمع. ونجحت أجهزة الأمن فى التصدى للتجمعات أسفل الكبارى وإزالة التعديات والتجمعات تأكيداً على دولة القانون. ولقت التحركات السريعة والعاجلة استحسان الأهالى، الذين أعربوا عن تقديرهم لرجال الأمن لمنعهم التجمعات والإجراءات الاحترافية في التعامل مع وباء كورونا. Advertisements



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