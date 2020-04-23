شكرا لقرائتكم خبر عن هل وباء فيروس كورونا عقاب للأمة؟.. مفتى الجمهورية يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التنمر من مصابي كورونا ليس من أخلاقياتنا.

وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، يجب عند سماع الشائعات الوقوف أمامها طويلاً وتحليلها وتفنيدها، ويجب ألا يكون الشخص إمعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأشاد مفتي الجمهورية بما يفعله مجلس الوزراء من الرد على الشائعات وتفنيدها، مؤكدًا أن القرآن الكريم حسم أمر الشائعات وطالبنا بالتثبت والتأكد من الذي يبثها.

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وعما يتردد عن أن وباء كورونا عقاب وغضب من الله، قال "علام"، إن ما ينزله الله ينبغى أن نلتفت إليه أنه اختبار وليس عقاب لأن كلمة عقاب خطيرة، وبهذا يكون الصحابة تعرضوا للعقاب، حيث يوجد منهم من توفي بسبب الطاعون.